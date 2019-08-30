Сыктывкар, , 16:52 — REGNUMОбъявление о продаже нескольких судов, находящихся в бассейне реки Печоры, появилось на популярном сайте «Авито». Объявление подано частным лицом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В списке плавсредств на продажу фигурируют: грузопассажирский теплоход 1991 года постройки с баржой в комплекте (27 млн рублей), буксирный теплоход с баржами-площадками (24,5 млн рублей), буксир-толкач (24,5 млн рублей). Продавец также предлагает приобрести плавучие краны (10 и 12 млн рублей) и неисправное судно «Сула».

По информации продавца, все суда находятся в бассейне реки Печоры.