Москва, , 16:26 — REGNUMМурманской области на бесперебойное прохождение отопительного сезона требуется еще 2 млрд рублей. Об этом во время встречи с главой государства заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сообщает сайт Кремля.

«Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили очень оперативно первый транш в три миллиарда рублей от федерального Правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально ещё два миллиарда нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет шесть миллиардов рублей», — сказал президенту Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область — мазутозависимый регион. В прошлом году, когда цены на топливо рекордно выросли, региональным депутатампришлось просить помощи у правительства РФ. В этом году средства были выделены в сумме три млрд рублей.

Региональное правительство поставило перед собой задачу — в течение пяти лет радикально количество мазута сократить. Подготовлена «дорожная карта», ее представили в Минэнерго России. Документ пока не утвержден правительством РФ.