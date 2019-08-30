Челябинск, , 16:24 — REGNUMВ Челябинске 2020 год станет периодом обновления трамвайного парка. В город поступит 25 новых трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

Обновление анонсировала врио мэра Наталья Котова. По её словам, оно произойдёт в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Также в планах — обновлять контактную сеть трамваев и троллейбусов, рельсы и другую инфраструктуру. На всё это по программе «Чистый воздух» потратят примерно 8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, также до конца года Челябинск получит 66 новых автобусов. 15 из них поступят уже на следующей неделе.

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