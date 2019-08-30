Душанбе, , 16:23 — REGNUMЧисленность населения Таджикистана составляет 9 млн 212,1 тысяча человек, тогда как по итогам 2018 года таджикистанцев насчитывалось 9,1 млн человек. Такие данные агентства по статистике страны сегодня, 30 августа, публикуют местные СМИ.

По данным официальной статистики, самая населённая область страны — Хатлонская, в ней проживает свыше 3,3 млн человек. На втором месте Согдийская область с населением 2,6 млн. В Горно-Бадахшанской автономной области насчитывается 228 тысяч жителей, а в столице страны — 851,3 тысячи. Также более 2,1 млн суммарно составляет население районов республиканского подчинения.

Большая часть населения страны находится в трудоспособном возрасте — 60% от общей численности. Дотрудоспособного возраста — 34,3% таджикистанцев, старше трудоспособного возраста — 5,7%.

Гендерный состав страны при этом почти симметричный: мужчин в Таджикистане 50,7%, а женщин, соответственно, 49,3%. Средняя продолжительность жизни — 75 лет.

Напомним, что в 1990 году население страны составляло 5,4 млн человек, а в 2023 году, ожидается, что Таджикистан перешагнёт 10-миллионный рубеж. Учитывая сложную ситуацию с обеспечением населения рабочими местами, которая вынуждает каждого десятого таджикистанца искать заработок за границей, эксперты бьют тревогу.