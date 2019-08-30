Ставрополь, , 16:28 — REGNUMПАО «Московский индустриальный банк» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием признать банкротом компанию «Ставрополь Авто». Сумма исковых требований составляет 6,9 млрд рублей. Заявление судом принято к производству, пишет РБК.

Согласно заявлению, данная задолженность перед МИнБанком у автомобильной компании образовалась из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам.

Напомним, компания по производству легковых автомобилей «Ставрополь Авто» была зарегистрирована в Ставропольском крае в 2013 году. Однако, по данным региональных СМИ, фактически завод был запущен лишь в 2017 году

Убыток компании за 2018 год, по данным РБК, превысил 2,2 млрд рублей. В конце того же года конвейер завода был остановлен, и с тех пор активная деятельность предприятия не возобновилась.

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