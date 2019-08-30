Ульяновск, , 16:08 — REGNUMВ Ульяновской области подвели итоги внешнеторгового оборота в первом полугодии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, за этот период по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем экспорт прозведенных в регионе товаров вырос втрое.

В первом полугодии текущего года на внешний рынок поставлено продукции на 580 млн долларов США, в то время в первом полугодии 2018 года было 150 млн долларов США.

Как и ранее, основная доля (98,5%) по-приходится на экспорт несырьевых товаров: автотехники, топлива, механического оборудования, оптики, мебели, зерна, древесины и продукции деревообработки, продуктов неорганической химии, неклассифицированных товаров.

Основными торговыми партнерами являются такие страны, как Египет, Казахстан, Германия, Белорусия, США, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Чехия, Бразилия, Саудовская Аравия.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркивает, что экспорт является одним из «стратегических и перспективных направлений» для региона. По его словам, для предприятий это означает не только «рывок в развитии», но и рост портфеля заказов, создание новых рабочих мест, что в конечном итоге отражается на экономическом развитии области. Губернатор уверен, что ульяновская продукция конкурентноспособна как в России, так и за рубежом.

«Поэтому наша основная задача — помочь сделать первый, самый трудный, шаг нашим предприятиям в этом направлении, дать дополнительные возможности для выхода на внешние рынки, построить удобную инфраструктуру и логистические решения, чтобы упростить процесс», — сказал Сергей МорозовГубернатор так же акцентировал внимание на реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В регионе в рамках данного проекта планируют к 2024 году «удвоить и число экспортеров, и объем экспорта».

Напомним, в рамках указанного национального проекта утверждены четыре программы: «Промышленный экспорт», «Экспорт услуг», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В 2019—2024 годы на реализацию мероприятий планируется направить 956 млрд рублей из федерального бюджета. По расчетам, к 2024 году предполагается число экспортеров ульяновской продукции удвоится, рост объема экспорта услуг предприятий области увеличится до 280 млн долларов США (в этом году, по прогнозу, показатель составит 210 млн долларов США), объём экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров должен достичь 750 млн долларов США, а объём экспорта продукции АПК — 72 млн долларов США.

По официальным данным, ульяновские производители поставляют свой товар в 102 страны. В прошлом году объём внешней торговли вырос до 1,5 млрд долларов США, из них прямой экспорт достиг около 800 млн долларов США, что на 15% выше уровня 2017 года. За последние пять лет объем экспорта вырос вдвое, за 15 лет — в 4,5 раза.