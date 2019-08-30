Москва, , 15:59 — REGNUMСовет директоров «РусГидро» одобрил прекращение участия компании в АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» в связи с их присоединением к «Камчатскэнерго», сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

Одновременно одобрено участие «РусГидро» в уставном капитале «Камчатскэнерго» в рамках проводимой работы по консолидации активов на базе предприятия.

Мероприятия по реструктуризации, отметили в компании, позволят оптимизировать корпоративную структуру и повысить эффективность работы группы в Камчатском крае. Сейчас в регионе остаётся только четыре аффилированных лица — ПАО «Камчатскэнерго», АО «Геотерм», ПАО «КамГЭК» и АО «ЮЭСК».

При этом ключевая роль «Камчатскэнерго» в системе взаимоотношений субъектов повысится, поскольку на базе предприятия создается единый центр ответственности за энергоснабжение региона. Кроме ПАО «Камчатскэнерго», после текущей реструктуризации на Камчатке останется только 100% подконтрольная организация предприятия — АО «ЮЭСК», которая ведёт работу в изолированных населенных пунктах края.

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