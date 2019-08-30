Москва, , 15:44 — REGNUMЦентробанк РФ назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Им стал Евгений Писаревский, сообщается на сайте регулятора.

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Такое решение принял Совет директоров Банка России. Писаревский приступит к своим обязанностям с 9 сентября 2019 года.

В его компетенцию войдут услуги в сферах: страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности банков.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ определил размеры комиссионного сбора при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП).

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