Мадрид, , 16:36 — REGNUMВ связи с проходящими с 30 августа по 1 сентября забастовками железнодорожников и сотрудников авиакомпаний в Испании осложняется отправление и возвращение из отпусков 40 000 путешественников. Об этом 30 августа сообщает агентство DailyMail.

Железнодорожный оператор Испании Renfe отменил рейсы 360 поездов. Отмены каксаются поездов дальнего следования, скоростных, а также региональных. Профсоюз Генеральной конфедерации трудящихся добивается увеличения количества персонала.

Наземный персонал авиакомпании Iberia в аэропортах Мадрида и Барселоны также начал в пятницу, 30 августа, двухдневную забастовку, добиваясь удовлетворения своих требований относительно улучшений условий труда, повышения зарплат и в связи со «злоупотреблением временными контрактами» со стороны перевозчика.

Авиакомпания Vueling отменила 92 рейса, а Iberia — 108. Пока в работе аэропортов не было серьезных сбоев, так как большинство пассажиров были проинформированы об отмене рейсов.