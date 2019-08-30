Посёлок Шиес, Архангельская область, , 15:37 — REGNUM2 сентября школьники по всей России сядут за парты. В Ленском районе Архангельской области детям приготовили хороший подарок ко дню знаний — инвестор экотехнопарка «Шиес» отремонтировал образовательные учреждения и социальные объекты. Качество работ подтвердила областная комиссия.

Накануне возвращения детей с каникул готовность образовательных учреждений проверила отправленная губернатором в Ленский район комиссия. В ее состав вошли депутат Государственной думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина, глава областного министерства образования Сергей Котлов, руководитель Ленского муниципального района Алексей Торков и другие представители местных властей, а также гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев. Комиссия посетила отремонтированные объекты и высоко оценила качество работы.

«Ленский район давно не видел таких перемен! Детские сады и школы как конфетки! — заявила Вторыгина. — Отрадно, что даже в учреждениях в деревянном исполнении теперь появились водопроводы, канализация, стиральные машины, горячая вода, о которой так мечтали, например, работники детского сада в поселке Яренга!».

«Работы выполнены качественно, результат удовлетворяет нашим требованиям», — подтвердил Сергей Котлов по итогам посещения Яренского детского дома.

По данным комиссии, на момент проверки девять школ и восемь детских садов полностью готовы к работе. Еще один садик примет детей 6 сентября. Также ремонт прошел в сойгинском фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории села Козьмино, доме культуры Яренска и во многих других организациях.

Программа ремонта объектов социальной сферы в Ленском районе охватывает в общей сложности 58 адресов. Строители пришли в школы, детские сады, медицинские учреждения, занялись ремонтом дорог и мостов. Перед началом учебного года основной упор был сделан именно на сферу образования, остальные объекты планируется сдать до конца года. Инвестор «Шиеса» — ООО «Технопарк» — не просто обновил классы и игровые комнаты. В некоторых местах специалистам пришлось проводить капитальный ремонт, оснащать здания необходимыми инженерными системами, помогать с учебным оборудованием. Вместе с «Технопарком» программу ремонта курировали правительство Москвы и Фонд развития Ленского района.