Великий Новгород, , 15:29 — REGNUMСтроительство всех трёх новых детских садов Великого Новгорода ведётся с отставанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, проблема обсуждалась на очередном заседании городского парламента 29 августа.

Вопрос подняли депутаты, обеспокоенные тем, что по срокам, определённым в контрактах, детские сады должны быть сданы в эксплуатацию в октябре-ноябре 2019 года.

По словам директора муниципального Управления капитального строительства Александра Васильева, мэрия предпринимает все возможные усилия, чтобы достроить детские сады до конца 2019 года. В противном случае, регион ожидают штрафные санкции, так как на строительство детских садов было выделено федеральное финансирование.

Депутаты решили обсудить проблемы возведения детских садов в срок на специальном круглом столе с участием депутатов, мэра Великого Новгорода и подрядных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде строятся три новых детских сада: на улице Якова Павлова в микрорайоне «Ивушки», на улице Речной в Псковском районе и на улице Вересова в Северном районе. Общая стоимость строительства детских садов превышает 469 млн рублей. Три детских сада рассчитаны на 570 мест для дошкольников.

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