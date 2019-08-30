Ульяновск, , 15:26 — REGNUMВ Ульяновской области активизировалась уборка урожая. Аграрии собрали с полей более 1 млн тонн зерна. С этим достижением сельхозработников поздравили губернатор региона Сергей Морозов и вице-премьер — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семёнкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Сергей Морозов констатировал, что уборка урожая идет «высокими темпами». Он подчеркнул, что намолочено 1 млн тонн зерна.

«Мы неспроста празднуем это событие в Чердаклинском районе. Он вышел в лидеры по всем направлениям сельскохозяйственного производства Ульяновской области: по растениеводству, по животноводству», — сказал Сергей Морозов, напомнив, что ранее в муниципалитете собрано первые 100 тыс тонн.

По данным министерства АПК, регион вышел в лидеры в Поволжье по темпам уборки.

Говоря о об урожае, министр Михаил Семенкин подчеркнул, что сбор 1 млн тонн зерна — «итог работы не только хлеборобов, которые трудятся не покладая рук, но и научно-образовательного агропромышленного кластера, специалисты которого сопровождают наших аграриев на протяжении всех полевых работ».

Кроме того, в Мелекесском, Чердаклинском и Цильнинском районах намолочено более 100 тыс. тонн зерна. В настоящее время урожай убран с более чем 494 тыс. га, что составляет 80% от плана. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 20,3 ц/га.Одним из лидеров является ООО «Золотой телёнок» Чердаклинского района, где в настоящее время убрано зерновых на 2943 га, или 83,1% от общей площади.