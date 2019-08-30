Черкесск, , 15:27 — REGNUMКредиторы автомобильного завода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии потребовали от предприятия возврата 17,9 млрд рублей. Самое крупное по размеру требование выдвинула компания «Джили-Моторс» — свыше 9,1 млрд рублей, пишет РБК.

Напомним, в марте 2019 года в Арбитражный суд республики был подан иск о признании автозавода банкротом, который в мае был принят к производству. В середине июля на «Дервейсе» была введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, результаты которой будут рассмотрены 7 ноября текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Автомобильная компания Дервейс» была основана в Карачаево-Черкессии в 2002 году. Основной вид деятельности — производство легковых автомобилей. По итогам 2018 года компания заняла третье место в списке предприятий Северного Кавказа с самой большой выручкой.

Однако в конце 2018 года завод прекратил сборку китайских автомобилей Lifan и Chery, договоры с производителем на 2019 год не были заключены. Причиной тяжелой ситуации на предприятии стала высокая задолженность компании перед кредиторами.

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