Минск, , 15:15 — REGNUMВопрос о возмещении потерь Мозырского НПЗ от поставок по нефтепроводу «Дружба» некачественной российской нефти остаётся открытым, с российской стороны поступила лишь частичная компенсация потерь белорусской стороны. Об этом в интервью государственному информагентству БелТА заявил председатель белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти — компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%», — сказал руководитель белорусского госконцерна.

Он также сообщил, что вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки «загрязнённой» российской нефти открыт: «Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения».

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