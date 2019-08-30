Великий Новгород, , 15:09 — REGNUMВ Великом Новгороде сегодня, 30 августа, на всю ночь будет отключено водоснабжение всего города. Об этом ИА REGNUM сообщили в новгородской мэрии.

Отключение холодного водоснабжения проводится в целях подготовки водопроводно-канализационного хозяйства к работе в зимний период.

Работы начнутся в 22:00 30 августа и продлятся до 10:00 31 августа.

На это время не будет воды во всём городе, за исключением микрорайона Кречевицы — это территория внутри Новгородского района, расположенная от основной части города на расстоянии 15 км.

Отметим, что отключение воды на всю ночь проводится в городе ежегодно, в рамках подготовки к отопительному сезону.

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