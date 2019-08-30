Самара, 30 августа 2019, 15:09 — REGNUMРемонт дороги «Самара — Волгоград» в сторону села Красноармейское продолжится в 2020 году. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
По словам чиновников, сейчас завершается капитальный ремонт участка региональной трассы «Самара — Волгоград» Красноармейское — Пестравка, протяженностью 6,1 км. Дорога проходит через село Каменный Брод.
Всего протяженность данного участка дороги составляет 11,7 км. На участке ремонта протяженностью 5,6 км уложен нижний слой дорожного полотна. Работы на данном участке продолжатся в 2020 году.
Напомним, что ремонт дорожного покрытия проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году планируется капитально отремонтировать участок данной дороги протяженностью 14,5 км до села Красноармейское.