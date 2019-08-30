Тбилиси, , 15:03 — REGNUMВаловой внутренний продукт (ВВП) Грузии по итогам первых семи месяцев 2019 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в национальной службе статистики Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам июля 2019 года ВВП вырос на 6,1% по сравнению с июлем 2018 года. Отмечается, что рост зафиксирован в сферах строительства, перерабатывающей промышленности, торговли и операций с недвижимостью.

Спад произошел в горнодобывающей промышленности, а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года ВВП в Грузии вырос на 4,9%. В июне этот показатель вырос на 5%. Значительный рост был зафиксирован в гостиничном бизнесе.

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