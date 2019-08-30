Париж, , 15:03 — REGNUMФранция передумала строить Astrid — реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения с натриевым теплоносителем. Такое решение принято французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA), сообщает Le Monde.

«Проект Astrid мертв. На него больше не выделяют ни средств, ни энергии», — сообщил газете источник в CEA.

Разработки проекта начались в 2010 году. Ожидалось, что проект Astrid выведет французскую атомную отрасль на новый этап развития, но не исключено, что он никогда не будет воплощен, добавляет издание.

В CEA уточнили, что строительство реактора-прототипа не предусмотрено в краткосрочной или долгосрочной перспективе, но к проекту могут вернуться во второй половине столетия. По состоянию на конец 2017 года на проект было выделено почти 738 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон распустил Французское агентство международной ядерной энергетики (AFNI), созданное в 2008 году. Оно было призвано помогать другим странам в намерении развивать гражданскую ядерную энергетику.

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