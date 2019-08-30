Киев, 30 августа 2019, 15:00 — REGNUMНа Украине снижается потребление молочных продуктов, заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, сообщило 30 августа информационное агентство УНН.
По оценке эксперта, уровень потребления молочных продуктов на Украине в два раза ниже уровня, рекомендованного врачами-диетологами.
Соколов отметил, что снижение ставки НДС на молочную продукцию сможет существенно оживить украинский спрос.
Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2019 года импорт свинины на Украину на порядок превысил экспорт, достигнув показателя $25,7 млн.
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