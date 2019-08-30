Киев, , 15:00 — REGNUMНа Украине снижается потребление молочных продуктов, заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, сообщило 30 августа информационное агентство УНН.

Молочная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке эксперта, уровень потребления молочных продуктов на Украине в два раза ниже уровня, рекомендованного врачами-диетологами.

«К примеру, в странах Европейского союза понимают, что есть вещи крайней необходимости, без которых люди не могут нормально жить, и данные виды продуктов облагаются по сниженной ставке НДС. В том числе и молочная продукция», — рассказал он.

Соколов отметил, что снижение ставки НДС на молочную продукцию сможет существенно оживить украинский спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2019 года импорт свинины на Украину на порядок превысил экспорт, достигнув показателя $25,7 млн.

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