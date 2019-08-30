Абуджа, , 14:34 — REGNUMКрупнейшая телекоммуникационная компания Нигерии MTN запустила услугу мобильных денежных переводов, ориентированную на тех, кто не имеет собственных банковских счетов. Представители компании также заявили, что MTN планирует стать банком платежных услуг, как только получит соответственную лицензию от Центрального банка страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Генеральный директор MTN Nigeria Ферди Мулман заявил, что финансовое подразделение компании «Yello Digital Financial Services Limited» (YDFS) расширит доступ простых граждан к услугам денежных переводов и другим финансовым услугам.

Более половины 180-миллионного населения Нигерии не имеет банковского счета, сообщают журналисты агентства.

Известно, что MTN Nigeria получила лицензию Центрального банка Нигерии на предоставление финансовых услуг в июле этого года.

По информации агентства, успех аналогичного сервиса мобильных денежных переводов «M-Pesa» кенийской телекоммуникационной компании Safaricom в Восточной Африке убедил инвесторов MTN в том, что финансовые услуги являются следующей областью роста для сектора телекоммуникаций Африки, где цены на основные услуги падают.