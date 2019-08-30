Милан, Италия, , 14:18 — REGNUMК 2050 году в Италии будет больше пенсионеров, чем работающих граждан, передает Mediaset в пятницу, 30 августа, со ссылкой на доклад экспертов Организации по сотрудничеству и экономическому развитию ЕС.

Интересно, что в своих рекомендациях эксперты затрагивают тему необходимости создания условий для трудовой деятельности граждан старшего поколения, но не тему увеличения рождаемости.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Италии вступила в силу пенсионная реформа, снизившая возраст выхода на пенсию с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет стажа). Однако наблюдатели допускают, что после выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции реформа может быть пересмотрена.