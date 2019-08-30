Бишкек, , 14:16 — REGNUMВ первой половине 2019 года в Киргизии размер среднемесячной номинальной заработной платы, без учета малых предприятий, составил 16 287 сомов (15,5 тысячи рублей), увеличившись по сравнению с январем — июнем 2019 года на 4,2%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, реальный размер зарплат, с учетом индекса потребительских цен, в этот период возрос на 4,3%.

Наиболее высокий уровень среднемесячной зарплаты зафиксирован в киргизской столице, городе Бишкек — 21 133 сома (около 20,2 тысячи рублей). На втором месте расположилась Нарынская область — 15 472 сома (14,7 тысячи рублей). На третьем оказалась Джалал-Абадская область — 15 136 сомов (14,4 тысячи рублей).

Затем следуют Чуйская область — 14 984 сома (14,3 тысячи рублей), город Ош — 14 414 сомов (13,7 тысячи рублей) и Таласская область — 13 825 сомов (13,2 тысячи рублей).

Замыкают список Исcык-Кульская область — 11 888 сомов (11,3 тысячи рублей), Баткенская область — 11 267 сомов (10,7 тысячи рублей) и Ошская область — 10 642 сома (10,1 тысячи рублей тысячи рублей).