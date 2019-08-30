Москва, , 14:24 — REGNUMНизкий уровень экономических отношений между США и РФ — стереотип, который не соответствует действительности. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Один из мифов — это что торговый оборот определяет экономические отношения между странами. Это миф. В Москве невозможно прожить один день и не столкнуться с американским корпоративным продуктом. Это не отражается в торговом обороте, но это часть жизни», — сказал Родзянко.

Президент американской торговой палаты в Российской Федерации рассказал участникам конференции о реакции европейских деловых кругов на введение санкций в отношении России. По его словам, в случившемся они винили США.

«Когда санкции были объявлены, это был 2014 год, меня пригласили на Сочинский форум на круглый стол, и там сидели я, европейцы — французы, немцы. И дружно европейцы на меня пальцем показывали: «Вот, американцы заставляют нас, европейцев, которые здесь ни при чём, санкции назначать, при том что у них здесь ничего нет, никакого бизнеса, а страдать должны мы, когда они это делают забесплатно», — рассказал Родзянко.

Однако такие упрёки не соответствуют действительности, считает представитель США. По его словам, в Американской торговой палате в РФ около 500 компаний. Причем капитализация 20 самых крупных составляют более триллиона долларов.

«Американские компании вкладывают в Россию очень много. Американские инвесторы — самые крупные инвесторы в российскую экономику. Отношения живые, они продолжаются и они достаточно крупные», — заявил Родзянко.

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