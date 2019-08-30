Псков, , 14:10 — REGNUMВ Пскове с 5 сентября начинается реконструкция улицы Яна Фабрициуса — одной из главных транспортных артерий города, ведущей от вокзала к площади Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, работы будут проходить в несколько этапов в течение двух лет, их общая стоимость превышает 150 млн рублей.

В 2019 году на реконструкцию дороги направлено около 64 млн рублей, бюджет на 2020 год — около 93 млн рублей. Срок окончания работ по контракту — декабрь 2020 года. Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Запланировно расширение проезжей части, полная замена основания дорожного полотна и асфальтового покрытия, замена коммуникаций, установка обновлённого освещения, в том числе замена опор освещения.

Для безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ вводится временное прекращение движения автотранспорта на участке улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. Движение перекроют с 6:00 5 сентября до 24:00 30 ноября. Объезд возможен по улицам Советской и Гражданской.

Напомним, всего в Псковской области в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 50 участков региональных и местных автодорог. На их ремонт будет направлено около 2 млрд рублей. Общий объём дорожного фонда Псковской области на 2019 год составляет более 6 млрд рублей.