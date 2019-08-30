Милан, Италия, , 14:07 — REGNUMУровень безработицы в Италии в июле 2019 года почти не изменился, составив 9,9% в сравнении с 9,8% месяцем ранее, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 30 августа.

Общее число безработных в Италии — 2,5 миллиона человек, население страны — чуть более 60 миллионов человек.

Уровень молодежной незанятости (доля граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают) составляет в настоящее время 28,9%. Это на 2,7% меньше, чем по данным за июль 2018 года.