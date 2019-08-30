Москва, , 13:55 — REGNUMСнизить тепловую нагрузку на систему обеспечения терморегуляции спутника более чем в два раза позволит новая бортовая лампа бегущей волны, разработанная специалистами саратовского НПП «Алмаз». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Лампа бегущей волны «УВ-А2014» способна охлаждать космические аппараты за счет инфракрасного излучения в открытое космическое пространство, пояснили в холдинге. Это первая подобная разработка в России.

Добавим саратовского предприятие является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. В настоящее время предприятие изготовило более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн часов.

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