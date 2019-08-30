Москва, , 13:54 — REGNUMТот факт, что президента США Дональда Трампа, возникла мысль о том, что у Китая есть перед США так называемые императорские обязательства по долгам за строительство железных дорог, крайне занимательный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Действительно, в начале XX века, в эпоху Первой Мировой войны, в ряде государств Юго-Восточной Азии и непосредственно в Китае шло строительство железных дорого и на эти цели и были получены денежные средства китайским императором.

В те года долларовые заимствования в США называли «долларовой дипломатией», и совершенно спокойно китайское правительство во главе с императором получили существенные ассигнования на строительство железных дорого в Китае. Это не удивительно, это было очень давно и с тех пор минуло очень много лет.

В КНР уже давно нет императора и современный Китай живёт под руководством Коммунистической партии. Но при этом никто не отрицает, что правительство и император Китая в своё время действительно имел неосторожность взять в долг у Америки денег на развитие транспортной инфраструктуры в стране.

Минуло 100 лет и США неожиданно вспомнили о старых китайских долгах. Симптоматично выглядит на фоне разворачивающейся с новой силой внешнеторговой войны. Но в вопросах долгов споры есть всегда. Сейчас требовать от КНР выплату этих долгов сложно.

Суть притязаний Дональда Трампа не удивительна, ведь суммы могут многих удивить. Как известно из расчётов специалистов, сумма выплат с учетом прошедших лет и текущей инфляции, процентов и компенсаций по всем долговым обязательствам императора Китая в пользу Америки на сегодня может превысить эквивалент в $1 трлн, что крайне ощутимые цифры.

Однако, как известно, коммунистическая партия и правительство Китая не признают долги дореволюционного правительства и категорически отказываются их выплачивать. Так что судьба так называемого «императорского долга Китая перед США», скорее всего, ждёт участь «золота адмирала Колчака» безвозвратно утеряно для потомков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность потребовать от Китая оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в КНР в период правления императоров.

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