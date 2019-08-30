Челябинск, , 13:52 — REGNUMСегодня, 30 августа, в челябинском дворце спорта «Трактор» стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», который проводится по методике и правилам конкурса «Лидеры России». Как сообщили в пресс-службе ГК «Россети», 440 финалистов — инженеров, работников электросетевых компаний России, успешно прошедших отборочные испытания, — разделятся на команды по 10 человек в каждой и за круглыми столами проведут работу над профильными «кейсами» по различным проблемам электросетевого комплекса. По результатам финального испытания определятся лучшие 100 специалистов, которые сформируют кадровый резерв для замещения руководящих должностей в структуре ГК «Россети».

Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске ГК «Россети»

Усилия конкурсантов оценивают приглашённые эксперты, в том числе победители конкурса «Лидеры России», руководители Министерства энергетики РФ и предприятий группы «Россети».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приветствовал участников конкурса телеграммой. В ней, в частности, говорится: «Современный энергетический комплекс — одно из главных условий развития экономики и социальной сферы. Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас, талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, с которыми мы связываем большие надежды. Ведь именно вы обладаете ярким, нестандартным мышлением, которое позволяет воплощать самые смелые и передовые идеи. Уверен, что вам удастся продемонстрировать не только глубокие знания, но и особые лидерские качества».

В свою очередь, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, выступая в Челябинске, подчеркнул, что «участники конкурса — руководители РЭС «Россетей» и аналогичных им подразделений в других компаниях — это без преувеличения интеллект и руки системной надежности всего электросетевого комплекса России. Принимая решение о запуске конкурса «Лидеры энергетики», мы хотели, в первую очередь, подчеркнуть, насколько эта категория управленцев важна для отрасли».

Как отметил глава холдинга, «проигравших в конкурсе нет. Участие в финале — это отличный шанс проявить себя, а для руководителей предприятий, присутствующих сегодня здесь, это прекрасная возможность посмотреть, на что способны их сотрудники».