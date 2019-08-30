Челябинск, , 13:15 — REGNUMЧелябинск может дополнительно получить 150 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает врио мэра Наталья Котова, объём закупки может быть в размере от полутора до двух миллиардов рублей. Вопрос этот сейчас решается на уровне руководства области и федеральных министерств.

«Если это получится, нам удастся за небольшой промежуток времени обновить подвижной состав автобусов», — говорит чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, на поставку 66 автобусов в августе были заключены контракты. Поступят в Челябинск он до конца года. Первые 15 придут ждут на следующей неделе.

Добавим, техническое состояние нынешних автобусов вызывает нарекания у граждан. Это среди прочего и стало поводом для обновления автопарка.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинск получит новые автобусы на следующей неделе