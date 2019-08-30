Кострома, , 13:12 — REGNUMВ 2020 году в Костромской области планируется привести в порядок 145 километров дорог. Это на 40% больше, чем в этом году. В списке — как региональные, так и межрайонные трассы, выбирали участки для ремонта по интенсивности автомобильного движения, — сообщает пресс-служба губернатора региона,

«Совершенно справедливо были расставлены приоритеты. Делаем дороги там, где больше живет людей, где больше ездит машин. Подготовлены соответствующие предложения, и теперь мы их вынесем на суд общественности», — прокомментировал заместитель губернатора Юрий Маков.

Ремонтировать костромские трассы будут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта 2,5 млн рублей.

Всего до 2024 года в рамках нацпроекта в регионе приведут к стандартам 1050 км магистралей более чем на 16 миллиардов рублей.