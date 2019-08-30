Бишкек, , 13:10 — REGNUMКанадская горнорудная компания «Centerra Gold Inc» выделила дополнительные $24 млн (1,6 млрд рублей) на геологоразведку на золотом руднике «Кумтор» в Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил директор госконцерна «Кыргызалтын» Алмазбек Алимбеков, пишет «24.kg».

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И теперь, по его словам, киргизстанские власти надеются, что разработку крупнейшего в республике золотого месторождения удастся продлить еще хотя бы на пять-шесть лет, и это приведет к тому, что денежные поступления от «Кумтора» сохранятся до 2032 года.

Отметим, что по официальным данным, канадский инвестор планирует вести разработку золоторудного месторождения «Кумтор» вплоть до 2026 года. О дальнейших планах касательно рудника пока ничего не известно.

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