Кизилюрт, Дагестан, , 13:02 — REGNUMИндустриальный промышленный парк для привлечения потенциальных инвесторов и создания новых рабочих мест появится в дагестанском городе Кизилюрте. Он будет создан на базе действующих городских предприятий, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мэрии рассказали, что свое намерение стать инициаторами создания индустриального парка «Кизилюрт» и выступить якорными резидентами уже объявили представители промышленных предприятий ООО «Евроресурс» и ООО «Пионер».

В пресс-службе также отметили, что в городе имеется потенциал для роста промышленности и есть свободные доступные площадки с развитой инфраструктурой.

«Создание индустриального парка позволит привлечь в Кизилюрт потенциальных инвесторов, бизнесменов и предпринимателей, пользоваться в дальнейшем финансовой федеральной и региональной поддержкой, увеличить инвестиционную привлекательность города с созданием новых рабочих мест и производств», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на сегодняшний день действуют две территории опережающего социально-экономического развития — «Каспийск» (с марта 2017 года) и «Дагестанские Огни» (с декабря 2018 года).