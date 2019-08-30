Москва, , 12:54 — REGNUMВ России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Больше всего автокредитов выдано в Москве (7,46 млрд руб.), Московской области (5,44 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (5,13 млрд руб.).

Объем выданных автокредитов за июль по сравнению с аналогичным периодом 2018 вырос на 34,2% (51,8 млрд. руб. в июле 2018-го).

Как сообщало, в России в апреле 2019 года было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц.

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