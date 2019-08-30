Анкара, , 14:14 — REGNUMВ соответствии с данными, предоставленными Министерством культуры и туризма Турецкой Республики, с января по июль 2019 года страну посетило 24,7 млн иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом, отмечен рост на 14%. Лидерами среди них стали граждане РФ: Турцию посетило 3,7 млн российских туристов.

Анкара Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на втором месте находятся граждане ФРГ (2,67 млн человек), на третьем — Болгарии (1,44 млн человек). За 7 месяцев 2019 года Турцию посетило на 14,5% больше граждан РФ, чем в аналогичный период 2018 года. Количество посетителей из ФРГ выросло на 15%, из Болгарии — на 23,5%.

В июле 2019 года турецкую границу пересекло 6,6 млн иностранцев, из которых 1 млн граждан РФ, 868,3 тыс. немцев и 425 тыс. британцев. По сравнению с июлем 2018 года, наблюдается рост на 16,6%.