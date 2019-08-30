Москва, , 12:43 — REGNUMНесмотря на то, что снижение запасов сырой нефти и ослабление американо-китайских торговых споров временно увеличили стоимость нефти на 2.1%, сегодня, 30 августа, цены на нефть обратно отыграли рост в виду того, что ослабление в торговых спорах между США и Китаем оказалось не столь существенным, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В конечном итоге торговые войны вносят лепту в рынок и диктуют свои условия. Именно по этой причине, инвесторы опираются на геополитический фактор, который по сути должен будет определить, что превалирует на рынке в данный момент: дефицит нефти или ее переизбыток.

Но решить однозначно данную проблему не просто, поскольку нестабильность в торговых переговорах постоянно смещает точку опоры в ту или иную сторону. Понятно, что торговый конфликт будет продолжаться еще очень долгое время. Китай не хочет прогибаться под США на мировой арене, а США будут продолжать оказывать давление на Китай, как устоявшийся мировой диктатор», — пояснил эксперт.

Отметим, что по большей части спекулятивная составляющая товарно-сырьевого рынка играет ключевую роль в движении цен на черное золото в текущих условиях. Крупные инвесторы пока не спешат с инвестициями в рисковые активы и стараются находиться вне рынка, пока геополитическая ситуация, связанная с торговыми войнами, не станет более прозрачной и прогнозируемой.

«В этой связи странам ОПЕК вновь придется продолжить сокращение добычи как минимум на величину эквивалентной добычи в США, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. При сохранении всех прочих текущих условий цены на нефть продолжат торговаться в пределах $60 за баррель марки Brent, и в этом ценовом диапазоне завершат торговую неделю. Американская нефть марки WTI будет торговаться в пределах $56 за баррель без намеков на рост», — полагает Гасанов.

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