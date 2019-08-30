Санкт-Петербург, 30 августа 2019, 12:42 — REGNUMГраждане стали чаще, чем прежде, исходить из того, что их собственное будущее в ближайшие три — пять лет будет стабильным и предсказуемым, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 30 августа, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя данные Национального бюро кредитных историй о рекордных показателях объема выдачи автокредитов.
Как сообщалось ранее, в бюро сообщили, что в июле 2019 года банки выдали гражданам автокредиты почти на 70 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений с 2014 года. В сравнении с июлем 2018 года показатель вырос более чем на треть.