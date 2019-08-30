Барнаул, , 12:40 — REGNUMВ Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения жителям Ленинского и Октябрьского районов города. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 27 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 22,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 2 сентября до 9:00 4 сентября — жители многоквартирного дома и детский сад по адресам Северо-Западная, 26 и 30; с 9:00 по местному времени 5 сентября до 9:00 6 сентября — жители 4 многоквартирных домов по улице Гущина. Также в связи с технической необходимостью перенесено отключение на 9:00 по местному времени 4 сентября до 9:00 по местному времени 5 сентября — для жителей 9 многоквартирных домов по улицам Монтажников и В. Кащеевой.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса: до 9:00 по местному времени 3 сентября — частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного; с 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова; с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения остаются 1335 барнаульцев. Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.