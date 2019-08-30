Москва, , 12:38 — REGNUMРост потребительских кредитов в РФ продолжит сокращаться в связи с ростом цен и падением уровня жизни населения, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что рост потребительского кредитования в России замедлился в июле 2019 года до 7,6%, тогда как в 2018 году он составил 36%.

«Цены растут. Они не растут только у правительства РФ, а у народа — растут. Уровень жизни населения падает. В результате падает и количество покупок. Ретейлеры это тоже отмечают, что народ перестает активно покупать. Кредиты уже начинают брать на еду, — сказал Хазин. — Темпы роста закредитованности продолжат сокращаться. Потребительское кредитование — это все-таки люди, у которых какие-то деньги есть. Которые, например, покупают бытовую технику. Эти люди в массе своей ответственные, и в сложившейся ситуации они берут меньше кредитов. А вот те, кто берёт от зарплаты до зарплаты, они берут не в банках, а в МФО, и у них объёмы кредитования растут. И особенно растет объём просроченной задолженности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в июле 2019 года объём потребительских кредитов увеличился до 254 млрд рублей, что на 7,6% больше июльского показателя 2018 года. Сравнение июля 2018 года (236 млрд рублей) с июлем 2017 года (174 млрд рублей) показывало рост почти на 36%.

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