Сеул, , 12:47 — REGNUMВ Южной Корее сократили площадь обрабатываемых земель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году общая посевная площадь риса в стране составила 72 9820 га, что на 1,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что основными причинами сокращения посевной площади связано со строительством объектов общественного назначения, а также с проектом правительства по замене риса другими культурами. Так же одной из причин сокращения площадей в текущем году стал рост цен на рис.

По данным Korea Argo-Fisheries Trade Corporation (aT), стоимость 20 кг риса в 2017 году составила 33 569 вон (~$28), однако через год она увеличилась до 45 412 вон (~$38).

Известно, что в этом году посевная площадь риса в провинции Чолла-Намдо составила 154 091 га, в провинции Чхунчхон-Намдо — 132 174 га, в провинции Чолла-Пукто — 112 146 га, в провинции Кёнсан-Пукто — 97 465 га, в провинции Кёнгидо — 76 644 га.

Тем не менее, посевная площадь красного перца, напротив, увеличилась на 9,8%, до 31 644 га. Специалисты aT уверяют, что увеличение посевной площади связано с ростом цен.

В 2016 году стоимость 1 кг перца составляла 11 335 вон (~$9,4), однако к 2017 году — 13 609 вон (~$11,2), к 2018 году — 19 962 вон (~$16,5).

По регионам, посевная площадь красного перца в провинции Кёнсан-Пукто составила 7 212 га, в провинции Чолла-Намдо — 4914 га, в провинции Чолла-Пукто — 4 837 га, в провинции Чхунчхон-Намдо — 3 120 га, в провинции Чхунчхон-Пукто — 2 859 га.