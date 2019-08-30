Москва, , 12:34 — REGNUMРубль 30 августа продолжает попытки восстановления после отката доллара 29 августа от максимумов вблизи отметки 67 руб. Сегодня пара доллар/рубль торгуется с символическим понижением, достигнув локальной поддержки в районе 66,30 руб. Котировки находятся под влиянием разнонаправленных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В пользу рубля играет общее снижение напряженности на мировых финансовых рынках после того, как вчера Пекин изъявил желание вернуться за стол переговоров. Также российской валюте помогают спекуляции на тему возможного обмена военнопленными и заключенными Украины и России. Нефть тем временем удерживается над отметкой $60 долларов за баррель, но не решается на продолжение роста», — отметил эксперт.

Что касается факторов, ограничивающих бычий потенциал «россиянина», к ним относятся укрепление доллара на Форексе, угасание поддержки налогового периода, а также сохраняющаяся нервозность вокруг перспектив мировой экономики с оглядкой на динамику кривой доходности. Негатива добавляет и обстановка в Аргентине, которая оказалась на грани дефолта, причем ситуация обострилась после снижения рейтинга страны агентством S&P.

«На этом фоне, учитывая также «фактор пятницы», который зачастую сопровождается сокращением рисков, вероятность прорыва пары доллар/рубль под отметку 66 руб. в ближайшей перспективе минимальна, тогда как угроза возобновления роста котировок сохраняется, особенно в свете скорого вступления в силу новых тарифов Трампа в отношении китайского импорта», — считает Николаев.

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