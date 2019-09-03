Ульяновск, , 06:00 — REGNUM В Ульяновской области готовы взять в лизинг автоматизированную систему весового контроля, которую планируется установиться на пяти крупных участках дорог. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». Предметом закупки является финансовая аренда (лизинг) автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств. Также исполнитель должен будет обеспечить работоспособность и обслуживание системы.

Начальная цена контракта определена в сумме 642 441 801,12 рублей.

В техническом задании уточняется, что речь идёт о пяти дорогах: Димитровград — Узюково — Тольятти Мелекесского района, Ульяновск — Димитровград — Самара — Старая Майна — Матвеевка — граница области, Инза — Оськино — граница области, Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское — Радищево — Старая Кулатка — граница области, Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское — Радищево — Старая Кулатка — граница области.

Согласно документу, система берётся в лизинг с момента заключения контракта по 31 декабря 2024 года.