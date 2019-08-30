Магас, , 12:27 — REGNUMУвеличивающийся государственный долг Ингушетии требует незамедлительного вмешательства органов власти региона. В противном случае субъект ждет коллапс в ключевых сферах экономики. Такое мнение высказал 29 августа депутатам парламента Ингушетии врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, республика переживает серьезный экономический кризис. Перед законодательной и исполнительной властью стоят серьезные задачи — вывести ее из этого состояния.

«Не хочу вас загружать цифрами и экономическими расчетами, просто подчеркну, что требуется принятие незамедлительных мер. В противном случае наступит коллапс в самых болезненных сферах. Это образование, здравоохранение, социальные выплаты», — заявил Калиматов в своей речи в ходе открытия осенней сессии Народного собрания.

Напомним, за первое полугодие 2019 года государственный долг Ингушетии увеличился на 15%. Основная причина этого роста — увеличение объема бюджетных кредитов.

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