Исламабад, , 14:05 — REGNUMЗа последние десять лет производство и продажи мотоциклов в Пакистане достигли рекордных показателей, увеличившись в 40 раз. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на исследование рынка в стране.

Как отмечает информагентство, десять лет назад в Пакистане производилось всего 50 тысяч мотоциклов в год, тогда как в 2018 году было произведено 2 миллиона мотоциклов. По данным Jang, причиной высокого спроса на мотоциклы в Пакистане является непрерывный рост цен на топливо, а также проблемы с трафиком в крупнейших городах страны, таких как Карачи (провинция Синд) и Лахор (провинция Панджаб).

Вместе с тем, далеко не все пакистанцы могут позволит себе личный автомобиль. Согласно данным исследования, приведенного информационным агентством Jang, несмотря на общий рост благосостояния в стране за десять лет, только 15 из 1000 пакистанцев имеют личный автомобиль.