30 августа 2019 | Время чтения 10 мин

Вопрос, за чей счет в периферийных советских республиках обеспечивался высокий уровень жизни, полагаю, настало время перевести из академической области в предметную. Потому как все эти разговоры с математическими выкладками, статистическими сводками, таблицами и графиками имеют смысл при общении только с людьми умными и адекватными. Правящая элита постсоветских лимитрофов и существенная часть их местного общества к таковым, судя по всему, не относится

Александр Запольскис, , 13:05 — REGNUMВопрос, за чей счет в периферийных советских республиках обеспечивался высокий уровень жизни, полагаю, настало время перевести из академической области в предметную. Потому как все эти разговоры с математическими выкладками, статистическими сводками, таблицами и графиками имеют смысл при общении только с людьми умными и адекватными.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящая элита постсоветских лимитрофов и существенная часть их местного общества к таковым, судя по всему, не относится. Понимают они вещи только простые и наглядные, примерно как бейсбольной битой по фаберже. Все учебники по маркетингу в один голос утверждают: с аудиторией необходимо говорить только на понятном для нее языке. Так почему бы не взять и провести наглядный практический урок? Например, с Грузией?

Ведь, казалось бы, в результате откровенно дурацкой и совершенно хамской выходки ведущего одного из грузинских телеканалов, а также еще менее адекватного поведения основной массы грузинских политиков в истории с приглашением российской парламентской делегации, Грузия огребла себе вполне конкретно ощутимых проблем.

Парламент Грузии Parliament.ge

Страна с ВВП объемом всего 16,3 млрд долларов, десятую доля которого формирует туризм, полностью обвалила себе туристический сезон 2019 года. Тут важно отметить, что непосредственно в отрасли, а также в тесно связанных с ней прочих направлениях, занято 27% трудоспособного населения страны.

Хотя грузинские официальные лица упрямо пытаются держать классический покерфейс, заявляя, что потери от сокращения российского траффика, конечно, есть, но не превышают 60 млн долларов в месяц, реальное положение вещей, тем не менее, достаточно хорошо просчитываются по косвенным цифрам из их же выступлений.

Например, известно, что пятую часть туристического потока и до трети всех оставляемых в Грузии денег приносили туристы из России. Абсолютное большинство российских туристов (порядка 80%) прибывало в страну авиатранспортом. Теперь даже грузинская сторона отмечает 75-процентное падение спроса на авиабилеты из России в Грузию. Даже с учетом закрытия прямых рейсов и перенаправления потока через транзитные страны.

Пляж в Грузии (cc) MIKHEIL

Калькулятор подсказывает, что туристы из РФ не привезли в Грузию по меньшей мере 290−300 млн долларов или 1,8% ее ВВП. Если это не кризис, то что тогда? В развитых странах паника начинается при куда меньших размерах убытков.

По логике вещей руководству государства следовало бы срочно делать протокольное лицо и с жаром доказывать, что случилось, да, чудовищное, однако все-таки досадное недопонимаение. Ни о какой русофобии не может быть и речи, виновные уже наказаны, извинения принесены, вразумления кому следует сделаны, давайте опять дружить домами. Но это у людей нормальных. Больные острой формой русофобии, осложненной застарелой манией величия, к таковым, увы, не относятся.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

На первый взгляд, еще как-то можно понять отельеров. За всех национально озабоченных отморозков они отвечать не могут, а сезон явно горит и бизнес требует спасать положение. Они и спасают, пытаясь вместо русских сделать стратегическую ставку на арабских туристов с Ближнего Востока и из Турции. Но так как с турецким уровнем «все включено» сколько-нибудь на равных тягаться они не могут, то главной стала ставка на дешевизну и скидки.

Статистически, по числу проданных туров, ставка сыграла. Источники, со ссылкой на Грузинскую национальную туристическую администрацию, говорят о компенсации «больше половины» потерянного турпотока. В связи с чем отрасль потери, конечно, понесет, но по итогу года они вряд ли превысят 100 млн, что не так уж и много (и это с учетом грузинского «уровня жизни»).

За кадром, как всегда, остаются частности. Например, в 2017 году средний россиянин тратил в Грузии по 400 долларов на человека, тогда как привлекаемые скидками арабские туристы — не больше 220. К тому же их поведение весьма негативно отражается на более-менее сохраняющемся интересе к грузинским достопримечательностям со стороны относительно богатых европейцев. Так что порядка 300 млн долларов потерь по итогу года — цифра к реальному положению вещей значительно более близкая.

Но вот как понять официальные власти страны вместо принесения извинений и попытки налаживания нормальных добрососедских отношений решившие продолжить говорить с Москвой с позиции мечтаний одной сказочной старухи о владычестве морском?

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. Такое мнение высказала президент страны Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме во Франции, передает «Интерфакс». «Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — заключила она и добавила, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику, притока европейских туристов, а также увеличения числа европейских потребителей местной продукции.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

По ее мнению, Москва вообще мешает грузинам успешно развиваться по европейскому пути. Стало быть, восстанавливать отношения необходимо не Тбилиси, это проблема исключительно Кремля. Грузия в целом к обсуждению готова, но только если Россия сначала (!) исполнит ряд обязательных предварительных условий. И далее список, начинающийся с выплаты компенсации за войну 08.08.08, а также за другие многочисленные страдания грузинского народа. Разве что про российско-советскую оккупацию имени Романовых-Сталина в нем пока не упоминается, но, как говорится, еще не вечер.

Сказать, что позиция правящей элиты Грузии адекватна, значит очень сильно погрешить против истины. Но попытки ей это объяснить, как показывают события нынешнего лета, шансов на успех не имеют. Даже наступив на грабли, они из принципа считаю себя центром Вселенной.

В связи с чем захотелось спросить: а может действительно — ну их лесом? Чем была Грузия до включения в состав Российской Империи? Далекими и нищими задворками спорной полосы на границе двух Ойкумен. Не согласись Павел Первый в 1801 году принять Картли-Кахетию в состав Российской Империи, персы и турки грузин бы попросту вырезали. Под корень.

Сегодня, конечно, о геноциде речи не идет, но вот в экономическом смысле — может, все-таки стоит дать грузинам то, что они просят? Лет на пять взять и всю торговлю с ними прекратить. Совсем. Подчистую. В Тбилиси убеждены, что российская торговля им только мешает. Так давайте позволим им сие убеждение проверить практически?

По официальной статистике, гордая Грузия проводит очень многовекторную политику с ярко выраженной «ориентацией на Запад». Прежде всего, на Европу. Но по факту крупнейшими экономическими партнерами у нее являются: Россия, Турция и Азербайджан. На русских приходится 13% экспорта и 9,7% импорта. Турция — 7,2% и 17%, Азербайджан — 8,1% и 6,8% соответственно.

На первый взгляд, разница не особо большая. Вопрос: «где тут Евросоюз?» — не задавать. В нем путаются и сами грузины. Видимо, потому, что 10% экспорта уходит в Болгарию, которая официально входит в ЕС. Но как ему мешает Москва — остается загадкой. Однако если отложить сводные синтетические цифры и заглянуть в характер их формирования, мир начинает играть совершенно новыми красками.

По характеру структуры своей экономики Грузия является классическим сельскохозяйственно-сырьевым государством. Основными направлениями торговли являются: медные руды и концентраты, продукты их первичной переработки (ферросплавы), натуральные вина, лекарственные средства и продовольствие (сюда же включаются минеральные воды).

Еще упоминаются легковые автомобили, но суть в том, что собственного автопроизводства в стране нет. Зато она активно занимается перепродажей ввозимого из-за рубежа автостарья в страны, где оно еще пользуется спросом. Как, впрочем, собственной фарминдустрии в Грузии нет тоже.

Грузинская дорога Army.mil

По большому счету почти все продаваемое Тбилиси сначала где-то покупает. Причем с сильно отрицательным внешнеторговым сальдо. Общий экспорт — 3,21 млрд долларов, совокупный импорт — 8,08 млрд долларов. Стало быть, внутреннее хозяйство обеспечивает всего 5,01 млрд долларов или треть от совокупной цифры ВВП.

И даже тут они ухитряются серьезно косячить, потому что даже по продовольствию Грузия самообеспечения не имеет. Впрочем, не только по нему. Таможенная статистика демонстрирует ударный рост к ним российского экспорта даже по продовольственным позициям. Если кофе, чай, мате и пряности возросли всего на 18,3% относительно 2017 года, то ввоз живых животных — в 3 раза, рыбы, ракообразных, моллюском и водных беспозвоночных — на 134%, а продукции животного происхождения — вообще в 25 раз!

Но это, как говорится, бог с ним. После остановки поставок они как-нибудь на собственных помидорах, чаче, арбузах и гранатах перебьются. А вот без российской нефти и нефтепродуктов, газа и пшеницы как они обойдутся — серьезный вопрос. В Тбилиси гордятся тем, что 53% экспорта электроэнергии направлено в Россию? Мы не будем интересоваться источниками генерации, хотя этот вопрос также любопытен, мы спросим — что станет с генерацией и доходами после того, как Россия прекратит его покупать? И без нефти, которую мы решим перестать продавать им тоже?

По разным оценкам, прямо и косвенно, как в примере с туризмом, в Грузии на Россию замкнуто до 15,6% совокупного объема ее экономики и не менее четверти (в ряде источников — до трети) создаваемых им числа рабочих мест. Это не считая еще 450 тыс. граждан страны, уехавших на заработки в Россию и обеспечивших за 2018 год денежных переводов в Грузию на 457 млн долларов, самостоятельно сформировавшим почти 2,5% (!) ВВП страны.

Я, конечно, понимаю, предложение выглядит авангардистским, но судя по позиции грузинских властей и поддерживающей их изрядной части грузинского общества, другого способа эффективно охладить их горячие головы в природе не существует. И не только их. Практические результаты могут оказаться чрезвычайно полезными для довольно обширного списка таких же мелких, но очень гонористых «птичек». Объяснять им словами на цифрах бесполезно. А вот взять и провести натурный эксперимент с перекрытием сразу всего вышеперечисленного и депортацией всех «временно на заработки приехавших» — может оказаться вполне убедительным аргументом.

Хотят сами, без России — пусть попробуют. А лет через пять можно будет поговорить. Если появится о чем. Опасаться ухода Грузии в ЕС и НАТО оснований не имеется. Евросоюз и так стоит перед проблемой структурного распада даже на достаточно сильно между собой связанных территориях Европы. Соответственно, Грузия ему нужна буквально как зайцу стоп-сигнал.

С НАТО дело обстоит еще веселее. Альянс обсуждает вопрос исключения из его состава Турции (или ее выхода по собственной инициативе, что особой разницы не имеет), о какой интеграции Грузии тут вообще может идти речь? Она является классической территорией с отрицательной связностью или натуральным чемоданом без ручки.

Так что кандидат на полевое испытание получается изумительный. Практически химически чистый. Вот тогда и будем посмотреть, кто, кому, в чем и насколько действительно жить мешает.

А то заигрались мы с ними в культурную дипломатичность. Народная мудрость верно говорит: что получено без труда — не ценится. Самое время напомнить, что все может быть и сильно по-другому. Нет, без танков и бомбардировок. Просто теперь банкет будет исключительно за собственный счет: не заведется машина, в доме сам собой отключится свет, газ из конфорки не пойдет. По-моему, не такая уж и плохая идея для отрезвления гордых неучей.