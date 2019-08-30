Ханой, , 16:08 — REGNUMКомпания Grab Holdings планирует вложить дополнительно 500 миллионов долларов во Вьетнам в течение пяти лет, увеличив таким образом совокупные вложения в страну до 700 миллионов долларов.

Решение об инвестициях было озвучено 28 августа. Директор отдела Юго-Восточной Азии компании Рассел Кохэн заявил, что дополнительные инвестиции свидетельствуют о намерениях компании прочно закрепиться на вьетнамском рынке, сообщает вьетнамское издание VNExpress.

Выделенные средства будут потрачены на расширение сети транспортных услуг, доставки продуктов и электронных платежей. Кроме того, эти деньги пойдут на улучшение логистики, развитие финансовых технологий и повышение мобильности предоставляемых услуг.