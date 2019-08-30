Ханой, , 15:53 — REGNUMЦентральный банк Вьетнама пригрозил санкциями коммерческим банкам, которые предлагают слишком высокие процентные ставки по депозитам. По мнению Центробанка Вьетнама, высокие ставки могут нанести ущерб стабильности банковской системы. Об этом сообщает вьетнамское издание VNExpress.

Глава Центрального банка Вьетнама Ле Минь Хунг заявил, что неконтролируемый рост ставок по депозитам создает негативные тенденции в финансовом секторе страны. В частности, Центральный банк опасается, что гонка процентных ставок спровоцирует нестабильность на валютном рынке Вьетнама.

Лидирующие коммерческие банки Вьетнама, такие как Viet Capital Bank, предлагают ставки по депозитам в донгах до 10,2%. В начале года уровень процентной ставки держался в районе 8−9%.