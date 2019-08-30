Ханой, , 14:38 — REGNUMЮжная Корея потеснила Японию на вьетнамском рынке автозапчастей. За первые семь месяцев 2019 г. Вьетнам импортировал запчастей на 688 миллионов долларов, что на 57,6% больше, чем в предыдущем году, сообщает вьетнамское издание VNExpress.

Доля южнокорейских автозапчастей составила 29%. На втором месте идет Япония, которая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потеряла 6,86% рынка. На третьем месте — Китай, занявший 15,7% рынка автозапчастей.

В настоящий момент более 90% автозапчастей во Вьетнаме покупаются за рубежом.