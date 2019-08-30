Ханой, , 14:44 — REGNUM28 августа в Ханое было подписано соглашение о предоставлении Фондом по международному развитию ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) кредита на сумму 45 миллионов долларов Вьетнаму для осуществления проекта по улучшению транспортной инфраструктуры города Дананг.

По сообщению вьетнамского издания Нянзан, проект, общей стоимостью 61,7 миллионов долларов, одна часть которого спонсируется ОПЕК, а другая из городского бюджета Дананга, направлен на завершение строительства 14,3 км кольцевой автодороги шириной 44−48 метров, сопутствующих мостов, дренажных систем и освещения.

По плану, проект будет реализован к 2022 г. Всего ОПЕК выделила средства для 20 проектов во Вьетнаме на сумму 238 миллионов долларов.