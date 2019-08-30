Москва, , 11:42 — REGNUMДля уменьшения в РФ объёмов теневого сектора основной гнёт налоговой нагрузки следует перенести на крупный бизнес, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА REGNUM

«Если в РФ к власти придёт более прогрессивное правительство, то ему стоит изменить пропорции в фискальной политике и перенести основной гнёт налоговой нагрузки на крупный бизнес и на более состоятельную часть экономики, — сказал Комолов. — Параллельно с этим следует уменьшить эту налоговую нагрузку на средние и нижние слои нашей хозяйственной системы. То есть освободить от налогов людей с низкими доходами, уменьшить налоги на малые предприятия и тем самым дать им возможность более свободно вздохнуть. В этом случае и объёмы ухода от налогов снизятся и теневой сектор уменьшится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики, объём неучтённой экономики — теневого и неформального производства — составил в России 12,7% ВВП или 11,7 трлн рублей в 2017 году.

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