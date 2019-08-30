Магадан, Магаданская область, , 11:42 — REGNUMГубернатор Магаданской области Сергей Носов, приглашая гостей посетить павильон региона на главной выставке ВЭФ «Улицы Дальнего Востока», приобщится к сокровищам вечной мерзлоты и стать настоящим старателем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В павильоне Магаданской области вас ждут коллекции уникальных самородков, незабываемые виды суровой северной природы. Совершите виртуальную прогулку, отведайте колымских деликатесов, узнайте, какие сокровища таятся в вечной мерзлоте, подарите себе эксклюзивные ювелирные изделия с самородным золотом, прикоснитесь к древнему косторезному искусству. Для поклонников золотой лихорадки мы приготовили мастер-классы по промывке золота, где с помощью лотка и кайла каждый может стать старателем», — пригласил гостей форума Сергей Носов.

В павильоне представлены муляжи уникальных самородков, например, «Мефистофель» в профиль напоминает дьявола из драмы Гете «Фауст».

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток готовится к открытию масштабного, юбилейного Восточного экономического форума. Завершаются организационные работы, и уже 4 сентября для 60 стран-участников кампус ДВФУ распахнёт свои двери.